[Aktualisiert: Samstag, 11:30] Auf dem Gelände einer Recycling-Firma bei Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) hat es am Freitagabend einen Großbrand gegeben. Riesige schwarze Rauchwolken zogen über die angrenzende Bundesstraße 39, die laut Polizei stundenlang in beiden Richtungen gesperrt war, ebenso die nahe L723. Die Sperrungen dauerten teilweise bis 7 Uhr am Samstagmorgen - so lange wie die Löscharbeiten.

Da das Areal rund 700 Quadratmeter groß sei, sei die Feuerwehr mit einem Großaufgebot vor Ort gewesen. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand, und es entstand auch kein Sachschaden: Laut Polizei hat ausschließlich Müll gebrannt. Von der Rauchwolke sei keine Gefahr für die Bevölkerung ausgegangen.

Die Feuerwehr im Einsatz bei einem Großbrand auf dem Gelände einer Recycling-Firma nahe Hockenheim. Priebe Die Feuerwehr im Einsatz bei einem Großbrand auf dem Gelände einer Recycling-Firma nahe Hockenheim. Priebe Die Feuerwehr im Einsatz bei einem Großbrand auf dem Gelände einer Recycling-Firma nahe Hockenheim. Priebe Die Feuerwehr im Einsatz bei einem Großbrand auf dem Gelände einer Recycling-Firma nahe Hockenheim. Priebe Die Feuerwehr im Einsatz bei einem Großbrand auf dem Gelände einer Recycling-Firma nahe Hockenheim. Priebe Die Feuerwehr im Einsatz bei einem Großbrand auf dem Gelände einer Recycling-Firma nahe Hockenheim. Priebe Foto 1 von 6