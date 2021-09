In einem Gewerbegebiet nahe Saarbrücken – in Rilchingen-Hanweiler, das zum Biosphärenreservat Bliesgau gehört – haben am Dienstag, 14. September, auf dem Gelände einer Palettenfirma etwa 100 Kubikmeter Holzpaletten gebrannt. Gelöscht wurde rasch, doch wegen der starken Rauchentwicklung mussten die Anwohner Fenster und Türen geschlossen halten. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist noch unklar.