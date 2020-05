Der Großbrand in der Produktionshalle einer Kunststofffabrik in Ladenburg (Rhein-Neckar-Kreis) am Dienstag hat nach ersten Schätzungen einen Schaden in Millionenhöhe verursacht. Wie die Polizei mitteilt, dauerten die Löscharbeiten am Dienstag bis in die späten Abendstunden. Auch in der Nacht musste die Brandwache der Feuerwehr immer wieder kleinere Brandherde löschen, die drohten sich erneut zu entzünden.

Die betroffene Produktionshalle ist nach Angaben der Polizei zudem einsturzgefährdet. Ein Sachverständiger soll nun die Statik des Gebäudes überprüfen. Wie es zu dem Feuer kommen konnte, ist immer noch unklar. Der Brandort wird nach der Freigabe von den Ermittlern untersucht.