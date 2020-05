[Aktualisiert 16.10 Uhr] Am Dienstagvormittag ist bei der Kunststofffabrik RTP in der Wallstadter Straße in Ladenburg (Rhein-Neckar-Kreis) ein Großbrand ausgebrochen. Die Löscharbeiten laufen noch und können laut Polizei noch mehrere Stunden dauern. Die schwarze Rauchwolke war weithin sichtbar. Wie das Polizeipräsidium Mannheim mitteilt, war das Feuer gegen 10.45 Uhr in einer Produktionshalle der Fabrik ausgebrochen und griff schließlich auf das Dach des Gebäudes über. Die 13 Mitarbeiter, die sich zum Zeitpunkt als das Feuer ausbrach, in der Halle aufhielten, konnten sich selbst in Sicherheit bringen. Verletzt wurde niemand.

Die Feuerwehr konnte den Brand am frühen Nachmittag unter Kontrolle bringen und verhindern, dass das Feuer sich auf das Nachbargebäude ausbreitet. Die Umgebung um die Fabrik wurde weiträumig abgesperrt. Im Einsatz waren rund 150 Feuerwehrleute der Wehren aus Ladenburg, Heidelberg, Mannheim, Weinheim und Umgebung. Zwischenzeitlich waren zudem bis zu 70 Polizisten vor Ort im Einsatz, um Schaulustige abzuwimmeln und den Verkehr zu regeln.

Brandexperten ermitteln

Wie es zu dem Feuer kommen konnte, ist derzeit noch unklar. Wie die Polizei berichtet, ermitteln nun die Brandexperten des Kriminalkommissariats Mannheim. Weil die Löscharbeiten noch andauern, konnte die Halle noch nicht untersucht werden. Auch der entstandene Sachschaden lässt sich derzeit nicht beziffern.

Aufgrund der erheblichen Rauchentwicklung, die kilometerweit zu sehen war, wurden laut Polizei frühzeitig Warnmeldungen ausgegeben und Lautsprecherdurchsagen in Ladenburg sowie den umliegenden Städten und Gemeinden durch die Polizei veranlasst. Luftmessungen der Feuerwehr ergaben, dass durch die Rauchentwicklungen keine Gefahr für Mensch und Umwelt bestand. Unter anderem das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe rief die Bürger im Internet dazu auf, Fenster und Türen zu schließen und Lüftungs- und Klimaanlagen abzuschalten.

Auch das Technische Hilfswerk Ladenburg hatte die Bevölkerung auf Twitter dazu aufgerufen, Fenster und Türen geschlossen zu halten.