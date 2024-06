Auf einem Firmengelände in der Hauptstraße im südpfälzischen Rohrbach, wo es vor anderthalb Wochen gebrannt hat, ist der Schaden größer als angenommen. Wie die Staatsanwaltschaft Landau und die Kriminalpolizei Landau in ihrer gemeinsamen Presseerklärung mitteilen, wurde nicht sieben, sondern zwölf Fahrzeuge beschädigt. Betroffen ist eine Firma mit Nutzfahrzeugen, Staplern und Baumaschinen. Das Unternehmen handelt unter anderem mit ausgemusterten Postfahrzeugen und hat mehr als 1000 Fahrzeuge vorrätig. Derzeit wird von einem Sachschaden in Höhe von 150.000 Euro ausgegangen, der bei dem Vorfall an dem Morgen des 9. Juni entstanden ist. Nachdem die Brandstätte von Brandermittlern der Kriminalinspektion und einem von der Staatsanwaltschaft beauftragten Brandsachverständigen in Augenschein genommen wurde, liegt nun auch ein vorläufiges Ergebnis zur Ursache vor. So wird davon ausgegangen, dass der Brand mutwillig gelegt wurde. Die Ermittlungen dauern an. In diesem Zusammenhang bittet die Kripo die Bevölkerung nochmals um Mithilfe. Wer Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, soll sich mit der Polizei in Landau unter Telefon 06341-2870 in Verbindung setzen, alternativ per E-Mail an kilandau.k1@polizei.rlp.de.