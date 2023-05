Zu einem Großeinsatz der Feuerwehren aus der VG- Kirchheimbolanden ist es in der Nacht auf Dienstag in Bolanden-Weierhof gekommen. Kurz vor 2 Uhr standen zwei Fahrzeuge in einer Garage in Flammen. Diese Garage befindet sich unter einem Wohnhaus. Die Feuerwehren rückten mit rund 60 Wehrleuten und entsprechender Anzahl an Fahrzeugen an, um den Brand zu löschen. Die Bewohner brachten sich unverletzt selbst in Sicherheit. Die Flammen schlugen nach Angaben von Augenzeugen über drei Meter aus der Garage und ließen eine große Glasscheibe an dem Wohnzimmer, das sich genau über der Garage befindet, zerbersten. Es entstand erheblicher Sachschaden. Die Brandursache ist nun Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.