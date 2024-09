Was wird aus der Großbaustelle Stadttor Landau?

Seit einigen Monaten steht die Großbaustelle am ehemaligen Kaufhof-Areal in Landau still. Nichts tut sich. Der Projektentwickler Ehret&Klein aus Starnberg ist in Verzug geraten. Ist er gar in Schwierigkeiten?

Drei Frauen und ein Holzbackofen

Vor zwölf Jahren bekommt Evi Frech einen Backofen geschenkt. Heute verkauft sie mit ihren Töchtern Backwaren im eigenen Laden. Die Philosophie des Trios lebte schon die Oma vor.

Adler-Apotheke wird 270 Jahre alt

Die Geschichte der Adler-Apotheke am Rathausplatz reicht bis ins 18. Jahrhundert zurück. Das Gebäude ist eines der markantesten in Landau. Es ist allerdings „nur“ 120 Jahre alt.

Luftreiniger in Schulen haben ausgedient

Während der Pandemie haben Kreis und Kommunen für viel Geld Luftreiniger in Schulen und Kitas installiert, um die Kinder vor Corona zu schützen. Nicht alle Geräte werden noch genutzt.

Auf Wunschliste stehen mehr Cafés und Geschäfte

An kreativen Ideen mangelt es nicht, eher an der Finanzierung. Das zeigte sich bei der Bürgerbeteiligung für ein Konzept für eine nachhaltige Entwicklung der Kandeler Innenstadt.

Weg für Neubau der Friedhofshalle ist frei

Fast drohte sie zur unendlichen Geschichte zu werden: Die Sanierung, beziehungsweise der Neubau der Friedhofshalle. Nun scheint es doch noch voranzugehen.