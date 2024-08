Auf dem Neustadter Bahnhofsvorplatz herrscht am Dienstag Hochbetrieb. Zwischen Bahnhofstraße und Saalbau wird nach wochenlangen Arbeiten im Untergrund die neue Fahrbahn eingebaut. Sie ist nicht aus Asphalt, sondern aus Beton – was die Bauarbeiter in der Sommerhitze zur Eile zwingt.

In welchen Schritten die neue Fahrbahn entsteht, welche Herausforderungen die Bauarbeiter dabei meistern müssen und wie sie mit den hohen Temperaturen an ihrem Arbeitsplatz arrangieren, lesen Sie in dieser Reportage: Großbaustelle Bahnhofsvorplatz: Wie eine Fahrbahn aus Beton entsteht