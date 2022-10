Die Verbandsgemeinde Rheinauen und der Rhein-Pfalz-Kreis proben am Wochenende den Katastrophenfall. Simuliert wird ein Hochwasser des Rheins von mehr als neun Metern. Bei der Großübung am Samstag sind insgesamt rund 300 Einsatzkräfte von Feuerwehren, Rettungsdienst, DLRG, THW, Bundeswehr und Polizei involviert. Sie sind in der Verbandsgemeinde Rheinauen unter anderem am Deichabschnitt zwischen Waldsee und Altrip im Einsatz, der für die Übung ab dem Restaurant Rheinblick und der Straße Am Horren in Altrip gesperrt ist. Weitere Informationen zur Übung finden Sie hier.