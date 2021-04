Mit bisher nur 519 im Labor bestätigten Fällen geht die wohl schwächste Grippesaison seit Jahrzehnten in Deutschland dem Ende entgegen. Nach Definition seien die Kriterien für den Beginn einer Grippewelle nicht erfüllt worden, teilte eine Sprecherin des Robert-Koch-Instituts (RKI) mit. Das heiße: „Es hat in dieser Saison überhaupt keine Grippewelle gegeben.“ Dies sei ein Novum seit Beginn der Grippeüberwachung durch die 1992 gegründete Arbeitsgemeinschaft Influenza (AGI) am RKI.

In ihrem am Mittwochabend veröffentlichten Wochenbericht schreibt die AGI im Vorjahr um diese Zeit seien mehr als 184.000 labordiagnostisch bestätigte Infektionen gemeldet gewesen. Für diese Saison seien insgesamt 13 laborbestätigte Todesfälle im Zusammenhang mit der Grippe gemeldet worden. In den Saisons zuvor waren es meist je einige Hundert.

Als Begründung für das Ausbleiben der Infektionswelle gelten Corona-Maßnahmen mit Mindestabständen, Hygiene, Masken, Empfehlungen zum Lüften von Räumen, Homeoffice-Regelungen und zeitweisen Schulschließungen. Und: Das Interesse an der Grippe-Schutzimpfung war zu Beginn der ersten und zweiten Corona-Welle größer als normalerweise.