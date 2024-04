Weil es am Freitagnachmittag auf einem Spielplatz in der Breslauer Straße in Neustadt zu einem Schwelbrand gekommen ist, musste die Feuerwehr ausrücken: Wie die Wehrleute mitteilen, hatte jemand im Holzkletterturm mit einem Einweggrill gegrillt. Dieser sei wohl umgeworfen worden, sodass die heiße Kohle herausfiel. Dabei kokelten die Holzbretter und die Holzhackschnitzel an, die als Fallschutz unter dem Turm liegen. Ein Feuerwehrmann, der in der Nähe wohnte, sei zur Einsatzstelle gerannt und habe die Grillschale weggeräumt. Die Feuerwehr spritze später den Kletterturm und die Hackschnitzel ab. Im Einsatz waren 14 Feuerwehrleute und die Polizei. Ob am Kletterturm ein Schaden entstanden ist, müssen die Verantwortlichen der Wohnanlage prüfen.