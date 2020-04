Am Ostersonntag hat ein Grill in Waibstadt (Rhein-Neckar-Kreis) einen Hausbrand ausgelöst. Wie die Polizei berichtet, meldeten Nachbarn gegen 22:20 Uhr, dass in der Lange Straße ein dreistöckiges Einfamilienhaus brennen würde. Bei Eintreffen der ersten Rettungskräfte stand bereits der Dachstuhl des Hauses in Vollbrand. Die Bewohner konnten laut Polizei noch rechtzeitig durch Nachbarn geweckt und in Sicherheit gebracht werden. Ein Holzkohlegrill auf der Terrasse habe den Brand verursacht. Wie die Polizei weiter mitteilt entstand am Gebäude ein Schaden zwischen 150.000 und 200.000 Euro. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar. Durch die Kriminalpolizei Heidelberg wurden die Ermittlungen bezüglich der genauen Brandursache aufgenommen.