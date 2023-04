Die stationären Grenzkontrollen an der deutsch-österreichischen Grenze sollen um ein weiteres halbes Jahr verlängert werden. Das geht aus einem Schreiben von Bundesinnenministerin Faeser (SPD) an die EU-Kommission hervor. Darin heißt es, absehbar sei nicht mit einem nachhaltigen Rückgang des irregulären Migrationsgeschehens nach Mittel- und Westeuropa zu rechnen. „Besorgniserregend ist, dass im Jahr 2022 ein Höchstwert der festgestellten irregulären Migration an den EU-Außengrenzen seit 2016 zu verzeichnen war“, heißt es. Deutschland sei auch im Vorjahr wieder Hauptzielland in Europa gewesen. Angesichts des zunehmenden Migrationsgeschehens habe sich die Unterbringungssituation in deutschen Ländern und Kommunen weiter verschärft.

Eigentlich gibt es im Schengen-Raum keine stationären Personenkontrollen an den Grenzen.