Die in einer Patientenverfügung untersagte Zwangsbehandlung mit Medikamenten muss auch bei psychisch kranken Straftätern im Maßregelvollzug beachtet werden. Die zwangsweise Gabe von Medikamenten kann sonst das Recht des Patienten auf körperliche Unversehrtheit und dessen allgemeines Persönlichkeitsrecht verletzen, entschied das Bundesverfassungsgericht in einem am Freitag veröffentlichten Beschluss. (Aktenzeichen: 2 BvR 1866/17 und 2 BvR 1314/18) Eine Zwangsmaßnahme sei unzulässig, wenn eine wirksame Patientenverfügung dies verbiete und die Behandlung allein dem Schutz des Betroffenen diene. Patienten hätten ein Recht auf „Freiheit zur Krankheit“.

Konkret ging es um einen im Maßregelvollzug untergebrachten, an einer Schizophrenie erkrankten Straftäter aus Bayern. Der Mann hatte während einer wahnhaften Störung mit einem Besteckmesser auf den Brustkorb eines Nachbarn eingestochen. Seine 2005 verfasste Patientenverfügung hatte er 2015 mit einem weiteren Schriftstück ergänzt, in dem er jedem Arzt, Pfleger und anderen Personen untersagte, ihm „gegen seinen Willen“ Psychopharmaka zu verabreichen. Das Bezirkskrankenhaus, in dem der Mann im Maßregelvollzug untergebracht war, beantragte wegen drohender Hirnschäden dennoch die Zwangsbehandlung mit Neuroleptika. Die zuständigen Fachgerichte genehmigten den Antrag. Die dagegen eingelegten Verfassungsbeschwerden hatten nun überwiegend Erfolg.