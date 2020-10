In Rheinland-Pfalz ist auch in den kommenden Tagen nichts von einem goldenen Herbst zu sehen. Stattdessen erwartet die Menschen graues und mildes Wetter. Das teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Donnerstag mit. Der Freitag startet mit vielen Wolken und Schauern. In der zweiten Tageshälfte ziehen dann noch Gewitter auf. Die Temperaturen liegen bei 14 bis 17 Grad, in den Hochlagen nur bei 13 Grad. Im Bergland kann auch ein böiger Wind wehen.

Auch der Samstag beginnt wolkig und grau. Doch der Tagesverlauf verspricht Besserung – es lockert sich gegen Nachmittag auf. An den meisten Orten bleibt es trocken, nur vereinzelt kommt es noch zu Schauern. Mit 14 bis 18 Grad bleibt es mäßig warm. Im Bergland wird es dagegen etwas kühler mit um die zehn Grad.