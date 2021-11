Die neue Woche beginnt in Rheinland-Pfalz trüb mit leichtem Regen. Im Lauf des Tages lockert der Himmel von Norden her auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag in Offenbach mitteilte. Am Nachmittag kann sich demnach im Norden von Rheinland-Pfalz auch die Sonne zeigen. Die Höchsttemperaturen liegen nach Angaben der Meteorologen zwischen fünf und neun Grad, im Bergland zwischen zwei und fünf Grad.

Ab Mittwoch wieder teilweise Sonne

In der Nacht zu Dienstag ziehen die Wolken laut DWD-Angaben ab und der Himmel ist meist klar. Die Temperaturen fallen auf bis zu minus vier Grad, örtlich kann es etwas Frost auf den Straßen geben. Der Dienstag beginnt dann vielerorts leicht bewölkt und trocken, im Norden ist bei dichteren Wolken und Sprühregen zunächst weiter mit Glätte zu rechnen. Später bleibt es trocken bei Temperaturen bis sieben Grad.

Der Mittwoch startet laut DWD-Prognose bedeckt, am Nachmittag werden bei Höchstwerten zwischen vier und sieben Grad Auflockerungen erwartet. Im Süden wird es gebietsweise auch sonnig.