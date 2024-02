Fußballer möchten gratis parken

Wer mit dem Auto zu den vier Landauer Sportstätten im Westen der Stadt anreist, muss ab Donnerstag zum Teil tief in die Tasche greifen. Die Stadt bewirtschaftet in weiteren Zonen den Parkraum. Betroffene Vereine und Sportler ärgern sich darüber.

Kino-Kollege hilft aus

Seit Ende Januar war der Projektor im Kino in Annweiler kaputt, die Finanzierung eines neuen war schwierig. Doch jetzt gibt es eine Lösung – auch dank der RHEINPFALZ.

Schluss mit weißen Neubau-Klötzen

Zu viel freudloses Schwarz-Weiß, zu wenig Farbe – das ist das Urteil des Vereins Stadtbild Deutschland beim Blick auf Landaus Neubauten. Speziell in der Innenstadt. Der Verein übt daher Kritik an der städtischen Verwaltung. Und schlägt ein abgestimmtes Farbkonzept vor.

Keramik Schnorr: Großauftrag führt aus Krise

Handgefertigte Beet-Einfassungen aus der Werkstatt der Schnorr Keramik GmbH werden ab diesem Frühjahr Blumenbeete im Park von Schloss Sanssouci in Potsdam begrenzen. Die historische Parkanlage wurde 1990 in die Welterbeliste der UNESCO aufgenommen. Am Anfang des außergewöhnlichen Auftrags stand eine Krise.

Neue Wählergruppe muss Kür wiederholen

Neuerungen könnte es bei den Kommunalwahlen auch in Bellheim geben. Für die Wahl des Verbandsgemeinderates am 9. Juni will eine „Freie Wählergruppe Kappesser“ antreten. Zumindest ein Teil der Kandidaten nimmt an den Montagsspaziergängen teil.

Hohe Hürden für Einführung einer Tempo-30-Zone

Wer in Hagenbach von Richtung Sportplatz kommend die Straße überqueren will, um zum Rewe-Markt zu gelangen, braucht gute Nerven. Aus der Bevölkerung kam deshalb der Wunsch, die Gefahrenstelle für Fußgänger zu entschärfen. Doch so einfach ist das nicht.