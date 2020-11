In der Südpfalz müssen am Dienstag, 10. November, zwei Granaten gesprengt werden. Betroffen sind die Ortsgemeinden Bellheim (Kreis Germersheim) und Offenbach an der Queich (Kreis Südliche Weinstraße). Alle Informationen rund um die Sprengungen gibt es im RHEINPFALZ-Liveblog.