In der Nähe eines Wohnhauses im Bereich der oberen Hauptstraße in Bellheim wurde vom Kampfmittelräumdienst eine Flakgranate sichergestellt, die nicht abtransportiert werden kann. „Daher ist vorgesehen, diese am Dienstag, 10. November, ab circa 14 Uhr kontrolliert zu sprengen“, teilt die Verbandsgemeindeverwaltung mit. Um eine Gefährdung der Bevölkerung auszuschließen, sei erforderlich, das Gebiet um den Fundort großräumig zu evakuieren. Das Evakuierungsgebiet umfasst folgende Straßen: Friedhofstraße, Große Kirchstraße, Hauptstraße Nr. 14 bis 114 (zwischen Einmündung Oberwiesen- und Kleine Kirchstraße), Hintere Straße Nr. 1 bis 14 (zwischen Einmündung Zeiskamer und Kleine Kirchstraße), Karl-Silbernagel-Straße, Oberhohlstraße, Obermühlstraße, Zeiskamer Straße Nr. 1 bis 22 (zwischen Einmündung Hintere und Obermühlstraße), Friedhof, evangelische und katholische Kirche.

Am Evakuierungstag dürfen sich ab 12 Uhr keine Personen mehr im Evakuierungsgebiet aufhalten. Die Anwohner werden gebeten, vor dem Verlassen ihrer Wohnung falls möglich Fenster und Rollläden zu schließen und soweit möglich Elektrogeräte und die Gasversorgung abzuschalten.