Am Ufer der Blies am Habkircher Wehr in der Gemeinde Mandelbachtal (Saarpfalz-Kreis) hatten deutsche und französische Feuerwehren am Dienstagabend, 22. September, einen spektakulären Einsatz. Wegen Bauarbeiten war dort der Wasserspiegel abgesenkt worden. Dabei kam im Uferbereich eine Phosphorgranate zum Vorschein, die dort wohl schon seit dem Zweiten Weltkrieg im Morast gelegen hatte. Als die Granate mit der Luft in Berührung kam, begann sie zu brennen. Anwohnern fiel die Granate auf, die vor sich hin qualmte. Sprengstoffexperten vom französischen Zivilschutz und der deutschen Polizei untersuchten die Fundstelle und löschten den Sprengkörper. Dieser wurde anschließend von den französischen Fachleuten geborgen, da das Blieswasser bei Habkirchen komplett auf französischem Gebiet fließt. Die Grenze verläuft am Ufer entlang. Da man die Einsatzstelle aber von Deutschland aus am besten erreichen konnte, kamen die französischen Einsatzkräfte nach Habkirchen. Der Einsatz war nach einer knappen Stunde beendet. Die Experten sagten, dass keine Explosionsgefahr bestanden habe. Die Franzosen nahmen die gelöschte Granate zum Entsorgen mit. Anwohner berichteten, dass dies nicht der erste Einsatz dieser Art dort gewesen sei. An der Blies sei Fundmunition nicht selten.