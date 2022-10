5043 Radunfälle gab es in den vergangenen fünf Jahren in der Pfalz, 31 Menschen sind dabei ums Leben gekommen. Diese Grafiken und Karten zeigen, wo man mit dem Rad besonders aufpassen muss. Auf einer Karte sind zum Beispiel alle Radunfälle aus den Jahren 2017 bis 2021 dargestellt: Dort können Sie sehen, was alles bei Ihnen in der Straße passiert ist. Bei jedem Unfall können Sie außerdem nachschauen, wann er war, welche Fahrzeuge beteiligt waren, wie die Straßen- und Lichtverhältnisse waren und was genau passiert ist. Hier geht es zum Artikel.