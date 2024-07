In einem Mehrfamilienhaus im Erlenteich in Pirmasens hat ein brennender Blumenkübel für einen Einsatz der Feuerwehr gesorgt. Zum Glück ging es einigermaßen glimpflich aus.

Pirmasens sucht den „Shopping-Star 2024“. Im Titelkampf treten Lisa Kalkenbrenner und Sina Huber-Rollwa gegeneinander an. Gekürt wird die Siegerin beim Aktionswochenendes „Heimat Shoppen“, das vom 6. bis 8. September stattfindet.

Bei Tadano in Zweibrücken haben sich Arbeitnehmer und -geber vertraglich verpflichtet, friedlich weiterzuverhandeln. Gelingt das nicht, geht im September der Arbeitskampf erst richtig los.

Am Dienstag konnte am Landgericht Zweibrücken das Urteil im Bubenhauser Mordprozess nicht gesprochen werden, weil der Angeklagte tot in seiner Untersuchungshaft-Zelle aufgefunden wurde. Jetzt gibt es ein Obduktionsergebnis.

Insgesamt 48 Wohnungen für Menschen mit mehr oder weniger großem Hilfsbedarf entstehen beim Projekt der Heinrich-Kimmle-Stiftung an der Hofenfelsstraße in Zweibrücken. Für das zweite Gebäude ist jetzt auch der Bauantrag gestellt. Der Zeitplan ist straff.

Zuletzt hat Graffiti-Künstler Daniel Ferino eine Gebäudewand der Berufsbildende Schule Rodalben gestaltet. Im RHEINPFALZ-Gespräch erzählt der 38-Jährige aus Eich, warum er seinen Beruf als Lackierer aufgegeben hat und was seine Graffiti-Kunst mit dem FCK verbindet.

Der Versuch der Polizei, am Mittwochmorgen in der Waldmohrer Bahnhofstraße einen VW Passat zu kontrollieren, löste eine wilde Verfolgungsfahrt aus. Statt anzuhalten, gab der Fahrer Gas und versuchte, vor der Polizeistreife zu fliehen.