Es geht um Vandalismus und es kommen zwei Möglichkeiten in Betracht: Entweder wurde der Grabstein in Höhe der Leichenhalle des Friedhofs in Annweiler von einem Fahrzeug gerammt oder er wurde vorsätzlich aus der Verankerung gerissen. In diesem Fall gibt es bisher keine brauchbaren Hinweise, teilt die Polizei mit. Die Tat soll sich zwischen dem 19. und 21. Mai zugetragen haben. Ein Mann aus Annweiler hat den Vorfall am 22. Mai zur Anzeige gebracht. Das Tor zum Friedhof stehe offen, erklärt die Polizei weiter. Deshalb sei der Zugang für jeden möglich. Das einzige, was bisher beobachtet wurde, war ein weißer VW-Bus, der auf dem Friedhof-Parkplatz im Tatzeitraum abgestellt war. Ob das Fahrzeug überhaupt etwas mit dem Vorfall zu tun habe, sei aber unklar. Die Polizei bittet Zeugen, die möglicherweise weitere Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden unter der Telefonnummer 06346 96462519.