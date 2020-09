Gute Nachrichten für Freunde des Weihnachtsmarkts: Der Adventsmarkt wird voraussichtlich doch stattfinden können. Darüber informierte der Geschäftsführer des Wirtschaftsforums Grünstadt, Ernst-Uwe Bernard.

„Es ist eine coronakonforme Version angedacht“, sagte Bernard am Dienstag nach einer Vorstandssitzung der Werbegemeinschaft. Die Buden sollen auf drei Standorte in der Fußgängerzone verteilt werden: auf dem Schiller- und Carrières-sur-Seine-Platz, in Höhe der Papeterie Breuer an der Drehscheibe und an der Einmündung Turnstraße. Bernard berief sich auf „positive Signale aus Mainz“. Derzeit stünden noch Gespräche an, unter anderem mit dem Ordnungsamt. „Sobald alles in trockenen Tüchern ist, werden die Beschicker von uns informiert“, so Bernard.

Das für 27. November geplante Moonlight-Shopping werde ebenfalls über die Bühne gehen – in abgespeckter Version, dafür aber zweimal, nämlich an dem vorgesehenen Termin und am 16. Oktober, an dem ursprünglich das erste Grünstadter Streetfood-Festival hätte beginnen sollen. Die dreitägige Veranstaltung, bei der zahlreiche Standbetreiber Speisen zum Sofortverzehr anbieten wollten, soll auf Herbst 2021 verschoben werden. Der für den 20. September geplante Deutsch-Französische Bauernmarkt mit verkaufsoffenem Sonntag ist abgesagt.