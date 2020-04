Das Kreiskrankenhaus Grünstadt nimmt ab Donnerstag, 7 Uhr, wieder Patienten auf. Das sagte Chefarzt Hans Münke am Mittwochnachmittag gegenüber der RHEINPFALZ. Das Haus hatte am Karfreitag bekanntgegeben, vorerst keine neuen Patienten mehr aufnehmen zu wollen, weil 25 Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden sind. Die kranken Mitarbeiter befinden sich in häuslicher Quarantäne. Nun gab es eine zweite Testreihe, bei denen die Mitarbeiter, die im Dienst sind, getestet wurden. Dabei sei festgestellt worden, dass bis auf eine Kollegin alle Mitarbeiter gesund sind. Diese Mitarbeiterin sei am Karfreitag negativ auf das Virus getestet worden. Sie habe am Wochenende aber Symptome entwickelt. Ein zweiter Test sei positiv gewesen, so Münke. Derzeit sind zehn Patienten im Haus.

