Die Grünen-Spitze zieht nach den Misserfolgen der Partei bei mehreren Wahlen personelle Konsequenzen. Die Co-Vorsitzenden Ricarda Lang und Omid Nouripour gaben in Berlin den Rücktritt des gesamten Parteivorstandes im November bekannt. „Es braucht einen Neustart“, sagte Nouripour. Auf dem Bundesparteitag Mitte November solle ein neuer Vorstand gewählt werden.

Als mögliche Nachfolger für Lang und Nouripour werden nach RHEINPFALZ-Informationen Franziska Brandtner und Felix Banaszak gehandelt.

„Es braucht neue Gesichter, um die Partei aus dieser Krise zu führen“, sagte Lang. „Jetzt ist nicht die Zeit, am eigenen Stuhl zu kleben. Jetzt ist die Zeit, Verantwortung zu übernehmen und wir übernehmen diese Verantwortung, indem wir einen Neustart ermöglichen“, fügte sie hinzu.

Lang und Nouripour waren Ende Januar 2022 zu Co-Vorsitzenden gewählt worden. In der Partei sind sie relativ beliebt. Dass zwischen ihnen – anders als bei manchen Vorgängern – keine Rivalitäten und Meinungsverschiedenheiten zu spüren waren, rechnen ihnen viele Grünen-Mitglieder hoch an. Der aktuelle Bundesvorstand war im November 2023 eigentlich für zwei Jahre gewählt worden.

Bei der Landtagswahl in Brandenburg hatten die Grünen am Sonntag eine herbe Niederlage erlitten und kamen nach dem vorläufigen Ergebnis auf 4,1 Prozent der Stimmen. Da sie auch kein Direktmandat gewannen, werden sie künftig nicht im Landtag vertreten sein. Auch in Thüringen verpasste die Partei den Einzug ins Landesparlament. In Sachsen kamen die Grünen auf 5,1 Prozent.