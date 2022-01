Zum Auftakt des zweiten und letzten Tags des Grünen-Parteitags im Internet hat Bundesschatzmeister Marc Urbatsch im Rückblick Fehler bei der Genehmigung von Corona-Boni durch den abtretenden Parteivorstand an sich selbst eingeräumt. „Klar ist: Mit dem Wissen von heute würden wir solch einen Beschluss nicht mehr fassen“, sagte Urbatsch am Samstag in Berlin bei der Vorstellung des Partei-Haushalts. „Parteiinterne Kritik daran ist nachvollziehbar und berechtigt.“

Vor kurzem war durch Berichterstattung des „Spiegel“ bekannt geworden, dass die Berliner Staatsanwaltschaft wegen Anfangsverdachts der Untreue gegen den gesamten Bundesvorstand der Grünen ermittelt. Den Corona-Bonus in Höhe von 1500 Euro je Person bekamen alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Grünen-Bundesgeschäftsstelle im vergangenen Winter. Er sollte die Belastungen ausgleichen, die durch die Arbeit im Homeoffice und den Umbau des Gebäudes entstanden sind.

„Allen geschadet“

Der scheidende Bundesvorstand, zu dem auch Urbatsch gehört, fasste damals den Beschluss, von dem auch er selbst profitierte. Ricarda Lang, die am Nachmittag als Teil des neuen Chefduos der Grünen gewählt werden wollte, fasste den Beschluss als stellvertretende Parteivorsitzende mit.

Die Berichterstattung über die Ermittlungen gegen den Vorstand habe „uns allen geschadet“, sagte Urbatsch. Auch parteiinterne Rechnungsprüfer hatten den Vorgang beanstandet. Der Vorstand hat die Boni inzwischen zurückgezahlt, die Regeln wurden geändert.

Der scheidende Bundesvorstand wurde am Ende von den Delegierten des Parteitages entlastet – aber es gab viele Gegenstimmen. 449 von ihnen stimmten für die Entlastung, 111 dagegen, 70 enthielten sich.