Für die Bekämpfung der Clan-Kriminalität in Deutschland hat Grünen-Chef Omid Nouripour mehr Polizisten mit Migrationshintergrund gefordert, die das Umfeld aus eigener Erfahrung kennen. „Die Länder müssen deutlich mehr Polizisten einstellen, die selbst migrantische Wurzeln haben, die in den sozialen Brennpunkten aufgewachsen sind, die die Muttersprache der Opfer oder Täter sprechen“, sagte er der „Bild am Sonntag“ („BamS“) und warf den Sicherheitsbehörden Tatenlosigkeit vor.

„Es gibt ein Problem mit Organisierter Kriminalität in Deutschland. Nicht nur mit den sogenannten Clans, auch mit der Mafia wie zum Beispiel der italienischen Ndrangheta, sagte Nouripour. „Da dürfen wir nicht länger tatenlos zuschauen.“ Benötigt würden „deutlich mehr Polizisten, um strukturell gegen die Kriminalitätsformen vorzugehen“, dazu mehr Präventionsarbeit, um Jugendliche vor einem Abrutschen in kriminelle Strukturen zu bewahren.

Es werde Zeit, „dass ein grüner Innenminister die offensichtlichen Probleme anpackt“. Die Polizei sei zu häufig kaputt gespart worden, die Leidtragenden seien die Polizisten mit ihren Überstunden, fügte Nouripour hinzu.