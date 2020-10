Im Wahlprogramm der rheinland-pfälzischen Grünen für die Landtagswahl 2021 ist ein Verbot von Schottergärten vorgesehen. Das sagte die Spitzenkandidatin der Partei, Integrationsministerin Anne Spiegel, am Freitag in Mainz. Zusammen mit Fraktionschef Bernhard Braun und den Parteivorsitzenden Josef Winkler und Misbah Khan stellte sie den Entwurf des Programms vor. In der Landesbauordnung sollen ökologische Kriterien etabliert werden, darunter auch Vorgaben für die Gartengestaltung. „Bienen essen keine Steine“, sagte Spiegel.

Photovoltaik auf jedem neuen Dach

Bereits im Sommer hatte sie eine Verdopplung der Windkrafterzeugung und eine Verdreifachung der Solaranlagen im Land bis zum Jahr 2030 gefordert. Dazu soll bei jedem neuen Bauvorhaben und jeder Dachsanierung die Installation von Photovoltaikanlagen vorgeschrieben werden, sofern die Ausrichtung des Daches geeignet ist. Dies ist in den Programmentwurf eingegangen. Im Verkehrsbereich soll der Ausbau von Pendlerradwegen, die Städte und das jeweilige Umland verbinden, in doppelter Geschwindigkeit vorangetrieben werden.

Mehr Öko im Schulessen

Im Bildungsbereich setzt sich die Partei dafür ein, dass Kinder aus sozial schwachen Elternhäusern Computer und Tablets ebenso kostenlos leihen könnten wie Schulbücher. Das Ganztagsangebot an Schulen solle ausgebaut werden, das Mittagessen künftig zu 30 Prozent aus ökologischen Lebensmitteln und zu 50 Prozent aus regionalen Produkten angeboten werden.

Bis Ende Oktober können die Mitglieder der Grünen noch Änderungsanträge stellen, Mitte November wird das Programm auf einem Parteitag in Idar-Oberstein verabschiedet. Die Partei hat in Rheinland-Pfalz laut Spiegel 4685 Mitglieder, das seien rund 20 Prozent mehr als vor der Landtagswahl 2016.