Die Grünen unterstützen eine zweite Amtszeit für Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Das teilten die Spitzen von Partei und Fraktion am Dienstag in Berlin mit. Die FDP-Spitze hatte sich bereits im Dezember für eine zweite Amtszeit von Frank-Walter Steinmeier ausgesprochen. Bei den Sozialdemokraten war Steinmeiers Ankündigung, noch einmal antreten zu wollen, ohnehin begrüßt worden.

Die nächste Wahl des deutschen Bundespräsidenten durch die Bundesversammlung soll am 13. Februar stattfinden. Die Bundesversammlung setzt sich aus den 736 Bundestagsabgeordneten und ebenso vielen Delegierten zusammen, die von den Landesparlamenten entsandt werden - zusammen sind es 1472 Mitglieder. In den ersten beiden Wahlgängen sind nach dem Grundgesetz die Stimmen der Mehrheit der Mitglieder der Bundesversammlung nötig, also mindestens 736 plus eine Stimme. In einem dritten Wahlgang würde die einfache Mehrheit reichen.