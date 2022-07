MAINZ. Die rheinland-pfälzischen Grünen sind gegen die umstrittene Erdöl-Bohrung bei Otterstadt (Rhein-Pfalz-Kreis). Sie sehen ihr „Nein“ durch den Koalitionsvertrag der Ampelregierung in Mainz gedeckt. Das FDP-geführte Wirtschaftsministerium widerspricht.

Die Landesvorsitzenden der Grünen Rheinland-Pfalz, Paul Bunjes (Kaiserslautern) und Natalie Cramme-Hill (Trier), sprachen sich am Montag in Mainz gegen die geplante Bohrung nach Öl bei Otterstadt aus. Das sei ein „No-Go“, sagte Bunjes. Außerdem stehe die Bohrung im Widerspruch zum Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP in Rheinland-Pfalz. Auf Seite 33 steht: „Konsequenter Klimaschutz bedeutet auch die Beendigung des Abbaus fossiler Ressourcen. Weiter setzt sich die Koalition für eine entsprechende Novellierung des Bergrechts ein (...).“

Amt untersteht dem Wirtschaftsministerium

Laut Bunjes gilt das auch für die Probebohrung, wie sie Ende Juni vom Landesamt für Geologie und Bergbau genehmigt wurde. Dieses Amt untersteht dem Wirtschaftsministerium von Daniela Schmitt (FDP). Auf Anfrage verwies das Ministerium auf das bundesweit geltende Bergbaurecht. Das Landesamt treffe seine Entscheidung auf dieser gesetzlichen Grundlage.

Die Frage, wie Ministerin Schmitt, die zugleich Vize-Vorsitzende der FDP Rheinland-Pfalz ist, den Koalitionsvertrag an dieser Stelle interpretiert, blieb unbeantwortet.

Staatssekretärin: „Mit der Koalition vereinbar“

Stattdessen wurde Staatssekretärin Petra Dick Walther (FDP) zitiert. Demnach ist eine Förderung von Erdöl „nicht per se eine Förderung von fossilen Brennstoffen“. Erdöl sei Grundstoff in der pharmazeutischen und chemischen Industrie. Etwa zehn Prozent des weltweit geförderten Erdöls werde dafür eingesetzt. Durch den Krieg in der Ukraine komme der Rohstoffgewinnung im eigenen Land eine besondere Bedeutung zu. „Erdölförderung als Rohstoffgewinnung ist deshalb im Rahmen des Zukunftsvertrags mit unserer Koalition vereinbar.“