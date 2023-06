Waldbrand bei Rodalben: Arbeiten noch nicht abgeschlossen

Seit Dienstagnachmittag bekämpfen Hunderte Feuerwehrleute einen Waldbrand an der Bärenhalde zwischen Pirmasens und Rodalben. Bis zu 14 Hektar Wald standen in Flammen. Am Abend hatte die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle. Am Mittwochnachmittag waren noch über 130 Einsatzkräfte im Gebiet tätig. Die Entwicklungen im Liveblog. Zum Liveblog

Sperrungen in den Mannheimer Quadraten: Autofahrer weiterhin geduldet?

Den einen geht es zu schnell, den anderen nicht schnell genug: Im November soll der Mannheimer Gemeinderat zumindest über ein Verkehrskonzept für die sogenannte Fressgasse entscheiden. Zum Artikel

„Air Defender“: Hochbetrieb auf US-Flugplatz Spangdahlem

Seit dem Start der Luftwaffenübung „Air Defender“ herrscht an der Air Base Spangdahlem in der Eifel reger Flugbetrieb. Kampfjets üben nach Plan - Hingucker ist aber ein Auswärtiger. Zum Artikel

Kind fast totgeprügelt: Eltern vor Gericht

Weil sie ihr sechs Monate altes Kind schwer misshandelten, stehen Speyerer Eheleute vor Gericht. Am Mittwoch war Prozessauftakt vor dem Landgericht Frankenthal. Zum Artikel

Geteiltes Echo auf das Heizungsgesetz

Nach dem Kompromiss der Ampel-Koalition beim Heizungsgesetz fallen die Reaktionen gemischt aus. Während die Energiewirtschaft die Einigung lobt, kommt Kritik von Umweltverbänden. Der Mieterbund fürchtet Zusatzkosten für Mieter. Zum Artikel

Energieexperte: Grüne Fernwärme passt auch zu Pfälzer Städten

Wolfgang Blatz sprach mit Sebastian Herkel, der am Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme (Freiburg) arbeitet, über Wärmepumpen, Geothermie – und das Heizungsgesetz. Zum Artikel

Was bringt das papierlose Rezept?

Lange war es angekündigt, jetzt soll es bereits zum 1. Juli kommen: das E-Rezept. Bundesgesundheitsminister Lauterbach ist überzeugt, dass die Idee „endlich alltagstauglich“ ist. Zum Artikel

Nach Wühlmausbekämpfung: 19 Menschen in Klinik

Gründlich schiefgegangen ist der Versuch einer Frau in Bitburg, Wühlmäuse auf ihrem Grundstück zu bekämpfen. Die von einem chemischen Mittel ausgelösten Rauchschwaden atmeten auch viele Rettungskräfte ein. Zum Artikel

Wurden meine Daten gehackt: So finde ich es heraus

Ob für E-Mails, Shopping, Banking oder WhatsApp, Instagram und Co.: Wer im Internet unterwegs ist, verfügt über eine Vielzahl von Online-Konten – und kann Opfer von Hackern werden. Mit einfachen Tests lässt sich ermitteln, ob man unbemerkt selbst betroffen ist oder war. Ein Anbieter zeigt auch an, ob das eigene Passwort schon einmal verwendet wurde. Zum Artikel

200 Euro Kultur-Taschengeld für junge Menschen

Seit heute können sich 18-Jährige in einer App für den Kulturpass registrieren. Bundesweit haben sich rund 4900 Kulturanbieter mit etwa 1,6 Millionen verschiedenen Angeboten angemeldet. Zum Artikel

Ermittelt Berliner Staatsanwaltschaft gegen Till Lindemann?

Nach den Vorwürfen gegen den Rammstein-Frontmann Till Lindemann ermittelt nun die Berliner Staatsanwaltschaft gegen den Sänger. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend. Demnach ermittle die Staatsanwaltschaft wegen eines Anfangsverdachts nach Paragraf 177 Strafgesetzbuch – dort sind sexuelle Übergriffe, sexuelle Nötigung und Vergewaltigung geregelt. Zum Artikel