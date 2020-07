Die rheinland-pfälzischen Landtags-Grünen sind für eine Studie zu Rassismus bei der Polizei. „Nach wie vor halten wir eine wissenschaftliche Studie zu Rassismus bei der Polizei für sinnvoll, um die Debatte auf ein objektives Niveau zu bringen und Schwachstellen anzugehen“, sagte die innenpolitische Sprecherin der Grünen-Landtagfraktion, Pia Schellhammer, am Freitag in Mainz. Ihre Fraktion werde zudem die rechtsextremen Drohschreiben „NSU 2.0“ im nächsten Innenausschuss thematisieren, kündigte sie an.

Innenminister Roger Lewentz (SPD) hält eine Studie über Rassismus bei der Polizei dagegen nicht für „zwingend erforderlich“. Er will aber nach den Sommerferien mit dem Hauptpersonalrat der Polizei darüber sprechen, hatte er Mitte Juli angekündigt. Die Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Sabrina Kunz, hatte sich bereits offen dafür gezeigt. Nach Erkenntnissen des hessischen Landeskriminalamtes existierten rund 70 der rechtsextremen Drohschreiben, sagte Schellhammer. Betroffen seien 27 Menschen und Institutionen in acht Bundesländern - darunter auch zwei in Rheinland-Pfalz. „Es steht die Vermutung im Raum, dass drei der Drohschreiben in Verbindung mit Datenbank-Abfragen an Computern der hessischen Polizei stehen.“