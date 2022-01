Der Landtagsabgeordnete Andreas Hartenfels ist nicht mehr Vorsitzender der Fraktion der Grünen im Kreistag Kusel. Das hat sein Nachfolger Wolfgang Frey am Samstag mitgeteilt. Als Grund nennt er die Haltung von Hartenfels zur Corona-Politik.

„Die Meinungen, die er zur Corona vertritt, sind nicht mehr vereinbar mit dem, was die Mehrheit im Kreisverband denkt“, sagt dazu Frey. Hartenfels spricht sich auf seiner Internetseite gegen die Impfpflicht aus und kritisiert „Sinnhaftigkeit und Verhältnismäßigkeit“ der Lockdown-Maßnahmen. In einem offenen Brief an den Landesvorstand seiner Partei hat er bereits im August 2021 seine Haltung ausführlich begründet. Der überwiegende Teil der Covid 19-Toten würde nicht an, sondern mit dem Virus sterben, heißt es dort. In seiner Altersklasse der 50- bis 59-Jährigen sei die Gefahr größer zu versterben an einem Herzinfarkt, Krebs, am „Mitrauchen“, an Luftverschmutzung, an falscher Ernährung, an Bewegungsmangel, an psychischen Folgen von Vereinsamung und auf der Straße totgefahren oder schwer verletzt zu werden. „Wir hatten viele Diskussionen, aber wir kommen da auf keinen gemeinsamen Nenner. Er ist bei dem Thema nicht zu erreichen. Deshalb war für uns klar, dass er nicht weiter die Fraktion repräsentieren kann“, erklärt Frey. Die Grünen sind mit vier Mitgliedern im Kreistag vertreten. Anja Frey, die Ehefrau des neuen Fraktionsvorsitzenden, hat als Mitarbeiterin von Hartenfels zum 1. Dezember gekündigt. Sie ist gemeinsam mit Andreas Lange Kreisvorstandssprecherin der Grünen. Hartenfels reagierte auf RHEINPFALZ-Anfragen bislang nicht. Er ist auch der Klimaschutzbeauftragte des Landkreises Kusel.