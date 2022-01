Ihr Spendenziel haben die Initiatoren der Regionalwert AG Pfalz bereits übertroffen: Bislang sind über die Crowdfunding-Plattform der Speyerer Stadtwerke www.speyer-crowd.de fast 8000 Euro zusammengekommen. Die Gruppe hatte sich zum Ziel gesetzt, bis Ende des Monats mindestens 5000 Euro zusammenzubekommen. Die Crowdfunding-Aktion läuft noch bis 31. Januar. Bisher haben 116 Unterstützerinnen und Unterstützer Geld gegeben. Mit der finanziellen Unterstützung wollen die Initiatoren Fördermittel in Höhe von 150.000 Euro bei der Europäischen Union beantragen, um damit die Gründung der Regionalwert AG Pfalz voranzutreiben. Ziel der Regionalwert AG, die es bereits in anderen Städten in Deutschland gibt, ist es, kleine und mittlere Bio-Betriebe, etwa Bauernhöfe, Lebensmittelproduzenten oder Gastronomen in der Region finanziell zu unterstützen. Dafür verkauft die AG Aktien. Potenzielle Partnerbetriebe aus der gesamten Pfalz haben sich laut Initiativen-Sprecherin Elise Kissling schon per E-Mail gemeldet und Interesse an einer Zusammenarbeit angekündigt. „Wenn alles nach Plan läuft, wird eine künftige Regionalwert AG Pfalz schon 2023 in solche Betriebe investieren und die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Betrieben fördern können“, so Kissling. Mehr Informationen zur Initiative gibt es unter www.initiative-rwag-pfalz.de.