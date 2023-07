Bundesligist Grün-Weiss Mannheim startet am Sonntag mit der Partie beim FTC Palmengarten in die Bundesliga-Spielzeit. Sicher dabei am Sonntag ist Dominik Koepfer, der am Montag beim Rasenturnier in Wimbledon das deutsche Duell gegen Oscar Otte verlor. „Wenn wir um die ersten drei, vier Plätze mitspielen könnte, wäre klasse“, sagte Grün-Weiss-Teamchef Gerald Marzenell zu den Saisonzielen.