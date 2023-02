Bundesligist Grün-Weiss Mannheim startet mit zwei Auswärtsspielen in die Saison. Am 9. Juli gastiert das Team beim TC Palmengarten Frankfurt, am 14. Juli bei Kurhaus Lambertz Aachen. Das erste Heimspiel ist am 16. Juli gegen Tennis Ewige Liebe BW Neuss. Da der Meister Rochusclub Düsseldorf seine Teilnahme aufgrund von zwei Erkrankungen in der Führungscrew zurückzog, hat Grün-Weiss nur vier Heimspiele.