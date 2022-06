Der deutsche Meister Grün-Weiss Mannheim kann am Sonntag (11 Uhr) das Derby beim Aufsteiger BASF TC Ludwigshafen mit einer guten Mannschaft bestreiten. Von den acht Spielern, die beim Rasen-Turnier in Wimbledon waren, sind einige schon wieder zurück. Wie genau das Team für den Sonntag aussieht, ließ Grün-Weiss-Teamchef Gerald Marzenell am Donnerstag noch offen, Maximilian Marterer und Dominik Koepfer sind sicherlich zwei Kandidaten. Auch für den Einsatz von Weltklasse-Mann Dominic Thiem gibt es weiterhin eine kleine theoretische Chance.