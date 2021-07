Grün-Weiss Mannheim hat auch das zweite Bundesliga-Spiel der Saison gewonnen. Am Sonntag gab es einen 5:1-Erfolg gegen Team Hämmerling TuS Sennelager. Dominik Koepfer, Pedro Martinez, Gerald Melzer und Julian Lenz gewannen ihre Einzel. Portero/Melzer siegten im Doppel, dagegen verlor der zweimalige French-Open-Sieger Kevin Krawietz an der Seite von Julian Lenz im Champions-Tiebreak. Einem tollen Tennistag am Neckarplatt tat dies keinen Abbruch.