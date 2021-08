Grün-Weiss Mannheim hat das Spitzenspiel in der Tennis-Bundesliga gewonnen. Am Sonntag gab es einen 4:2-Sieg gegen Badwerk Gladbacher HTC. Nach den Einzeln stand es 3:1. Grün-Weiss übernahm mit dem Erfolg die Tabellenführung. Am Sonntag steht das Spiel bei Blau-Weiß Krefeld an.