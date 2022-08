Im Spiel beim Spitzenreiter Rochusclub Düsseldorf tritt Grün-Weiss Mannheim am Freitag mit Gerald Melzer, Max Rehberg, Philip Florig, Daniel Cukierman und Robin Kern an. Für das Spiel am Sonntag zu Hause gegen den TC Großhesselohe könnte noch Bernabé Zapata dazustoßen. Der Spanier ist noch beim Turnier in Meerbusch.