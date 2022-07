Grün-Weiss Mannheim bleibt in der noch jungen Bundesliga-Saison ungeschlagen. Am Sonntag gab es einen 5:1-Sieg gegen Blau-Weiß Krefeld. Alle Einzel gingen am Grün-Weiss. Pedro Martínez, Maximilian Marterer, Bernabe Zapata und Max Rehberg in seinem ersten Bundesliga-Einzel siegten. Nur ein Doppel wurde verloren.