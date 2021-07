Grün-Weiss Mannheim darf in der Bundesliga-Saison vor maximal 1500 Zuschauern spielte. Das teilte am Donnerstag Teamchef Gerald Marzenell mit. „Wir werden das aber zunächst nicht ausreizen“, betonte er. Auf die Anlage darf nur, wer getestet ist, geimpft oder genesen. Grün-Weiss, 2018 und 2019 deutscher Meister, beginnt die Saison mit den Heimspielen gegen Blau-Weiss Neuss (9. Juli) und gegen Team Hämmerling TuS Sennelager (11. Juli). Spitzenspieler Dominic Thiem ist verletzt und kann in dieser Saison kein Gastspiel geben. Der Vorverkauf läuft.