Mit einem 5:1 (4:0)-Erfolg beim TK Blau-Weiss Aachen beseitigte der TK Grün-Weiss Mannheim die allerletzten Zweifel am Klassenverbleib in der Tennis-Bundesliga.

Ein Erfolg, dessen Basis bereits der Punktgewinn am Freitag war. „Wir haben dort unser letztes Hemd gegeben, und das lassen wir uns am Sonntag auch nicht mehr nehmen“, hatte Teamchef Gerald Marzenell noch in Essen-Bredeney angekündigt. Seine Spieler setzten diese Vorgabe perfekt um. Andrea Pellegrino, Bernabe Zapata Miralles, Daniel Rincon und Max Rehberg stellten in Aachen schon nach den Einzeln die Zeichen auf Sieg. Nur Pellegrino musste dabei im Spitzeneinzel gegen Jopris De Loore ein wenig zittern, sicherte sich den Erfolg mit 10:7 im Matchtiebreak und sorgte damit für völlige Erleichterung bei seinem Teamchef. „Das waren heute überragende Spiele von allen vier Spielern“, lobte Marzenell und atmete noch einmal tief durch: „Das war eine verdammt schwere Saison. Wir sind wirklich glücklich, dass wir die Klasse gut gehalten haben und am Ende auf einem Mittelfeldplatz landen. Mehr war dieses Jahr einfach nicht drin.“