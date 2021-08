Grün-Weiss Mannheim hat am Sonntag in der Tennis-Bundesliga auch die Hürde HTC Blau-Weiß Krefeld genommen. Der Spitzenreiter gewann mit 5:1. Vor dem abschließenden Wochenende mit den Spielen gegen den Rochusclub Düsseldorf am Freitag und am Sonntag beim Verfolger TC Großhesselohe stehen die Zeichen auf Titelverteidigung.