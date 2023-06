Vom 12. bis 23. Juni setzt die Nato bei der größten Luftverteidigungsübung ihrer Geschichte rund 10.000 Militärangehörige aus 25 Nationen ein. Die Übung erstreckt sich über halb Europa, mit drei Schwerpunkten über Deutschland: die Nordseeküste, Ostdeutschland und ein Gebiet, das von der belgischen Grenze bis etwa Stuttgart reicht und die Pfalz und das Saarland vollständig einschließt. Die Operation wird durch Teilübungen ergänzt. Schon am Dienstag übten Einheiten die Verlegung von „Kranken und Verletzten“ vom Schwarzen Meer in die Pfalz. Eine US-Maschine flog ein gutes Dutzend Liegende von Rumänien auf den US-Flugplatz Ramstein. Von dort aus ging es im Konvoi in US-Krankenbussen zum US-Krankenhaus Landstuhl, wo die „Patienten“ weiterversorgt wurden.