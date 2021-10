Für einen größeren Polizeieinsatz in der Stephanienstraße in Karlsruhe hat am Dienstagnachmittag die Drohung eines Mannes gegenüber seinem Kollegen gesorgt. Wie die Polizei berichtet, soll der 59-Jährige wiederholt gegenüber dem Kollegen gesagt haben, dass er im Besitz von Stich- und anderen Waffen sei und diese auch benutzen werde. Die daraufhin alarmierte Polizei umstellte das Gebäude. Die Stephanienstraße wurde gesperrt, auch Straßenbahnen mussten anhalten.

Gegen 16.20 Uhr habe man den Verdächtigen in einem Büro in dem Gebäude gefunden und festgenommen; er habe keinen Widerstand geleistet. Am Körper trug er laut Polizei ein Einhandmesser. Ob es eine konkrete Bedrohung gegeben hat, untersucht die Polizei noch.