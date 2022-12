In den frühen Morgenstunden des ersten Weihnachtsfeiertags ist die Polizei in Pirmasens zu einer größeren Schlägerei mit rund 20 Personen zu dem Eventlokal Quasimodo gerufen worden. Vor Ort trafen die Beamten laut Polizeibericht mehrere blutende Personen mit Prellungen, Schürf- und Platzwunden an. Nach bisherigen Erkenntnissen war bereits im Lokal ein Streit zwischen mehreren Parteien entbrannt, der sich dann in den Außenbereich verlagerte. Die genauen Hintergründe sind noch unklar, die Ermittlungen laufen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331/5200 oder per E-Mail an pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.