Merz neuer CDU-Chef

Mit 94,6 Prozent wurde Friedrich Merz am CDU-Parteitag zum neuen Vorsitzenden gewählt. Schatzmeisterin wird Julia Klöckner. Zum Artikel Zum Kommentar

Der Bad Dürkheimer Johannes Steiniger wurde in den CDU-Bundesvorstand gewählt. Zum Artikel

FCK setzt Siegesserie fort

Mit 2:0 (2:0) hat der 1. FC Kaiserslautern gegen Viktoria Berlin gewonnen. Zum Artikel

Gesundheitsminister: In vielen Fällen kein PCR-Test mehr

Positive Schnelltests und ein rotes Warnzeichen in der Corona-Warn-App sollen in Zukunft nicht mehr automatisch Gründe für einen PCR-Test sein. Zum Artikel

Weitere Corona-Fälle bei Handball-Nationalmannschaft

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft hat mit Sebastian Firnhaber und Christoph Steinert zwei weitere Corona-Fälle im Team. Zum Artikel

Verfehlungen von Würdenträgern im Bistum Speyer?

Im Münchner Missbrauchsgutachten wird Kardinal Friedrich Wetter Fehlverhalten attestiert. Er war auch 14 Jahre lang Bischof von Speyerer. Zum Artikel

Nein zu Waffenlieferungen in die Ukraine

In der Debatte um mögliche Waffenlieferungen an die Ukraine hält Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht am Nein fest. Zum Artikel

Arbeiten in der Kita macht offenbar krank

Schwierige Arbeitsbedingungen und permanenter Stress führen zu einem auffällig hohen Krankenstand beim Kita-Personal. Zum Artikel

Experte: Öl und Gas müssen teuer sein

Trotz steigender Energiepreise sollte der Staat die Preise nicht deckeln, findet Sebastian Rausch vom Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim. Zum Artikel