Thomas Gottschalk wird auch 2022 und 2023 jeweils eine Ausgabe der Show „Wetten, dass ..?“ moderieren. Das teilte das ZDF am Montag mit. Am 6. November 2021 lief eine einmalige Jubiläumssendung mit dem früheren Moderator, mehr als 14 Millionen Zuschauer schalteten ein. „Die Resonanz des TV-Publikums war überwältigend. Gemeinsam mit Thomas Gottschalk haben wir uns dazu entschlossen, die Geschichte weiterzuschreiben. Ab sofort sind wieder alle Wett-Ideen herzlich willkommen“, sagte ZDF-Unterhaltungschef Oliver Heidemann. Informationen zum Austragungsort und ein Sendedatum würden in den kommenden Monaten veröffentlicht.